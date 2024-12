భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బిసిసిఐ) మాజీ కార్యదర్శి జైషా ఆదివారం అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసిసి) ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ పదవిలో జైషా రెండేళ్ల పాటు కొనసాగనుండగా ఈ పదవి చేపట్టిన నాలుగో భారతీయుడిగా నిలిచారు జైషా. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసిసి) నేటి నుండి జైషా పదవీ కాలం ప్రారంభమైందని ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది.

ఐసీసీ ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను అని తెలిపారు జైషా. ఐసిసి డైరెక్టర్లు , బోర్డు సభ్యుల నమ్మకానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. హైబ్రిడ్ మోడ‌ల్ లో చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ, దాదాపు అంగీక‌రించిన పాకిస్థాన్! కానీ కండీష‌న్స్ పెట్టిన పాక్ క్రికెట్ బోర్డు

A new chapter of global cricket begins today with Jay Shah starting his tenure as ICC Chair.

