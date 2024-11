ఇంగ్లండ్ లెజెండ్ జేమ్స్ ఆండర్సన్ తన రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆటగాళ్ల వేలం కార్యక్రమంలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలనుకున్నందున IPL 2025 మెగా వేలం కోసం నమోదు చేసుకున్నాడు. చాలా కాలంగా టీ20లు ఆడనప్పటికీ అండర్సన్ ప్రాంఛైజీలు తీసుకుంటాయనే నమ్మకంతో ఉన్నాడు. 42 ఏళ్ల అతను నవంబర్ 25 న జరిగిన IPL 2025 మెగా వేలంలో ఎవరూ కొనుగోలు చేయలేదు. ఎందుకంటే వేగవంతమైన సెషన్‌లో, అతను అంతగా ఆడలేకపోవచ్చనే అనుమానంతో ఏ టీం కూడా ముందుకు రాలేదు.

No Takers for James Anderson at IPL 2025 Auction

No James Anderson in IPL then. No takers in the accelerated auction. — Nikhil Naz (@NikhilNaz) November 25, 2024

