అడిలైడ్‌లో జరిగిన IND vs AUS 2వ టెస్టు 2024లో భారత స్టార్ బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్‌ను షార్ట్-పిచ్ డెలివరీతో తొలగించిన ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ బంతితో తన క్లాస్‌ని ప్రదర్శించాడు. 33వ ఓవర్ 5వ బంతికి కమిన్స్ వేసిన బౌన్స్ ని సరిగా అంచనా వేయలేకపోయిన పంత్ స్లిప్ లో క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. మార్నస్ లాబుస్‌చాగ్నే వైడ్ గల్లీ వద్ద సులువుగా క్యాచ్ పట్టాడు. పంత్ 21 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యాడు.

రోహిత్ శర్మ వికెట్ వీడియో ఇదిగో, స్కాట్ బోలాండ్ బౌలింగ్‌లో వికెట్ల ముందు దొరికిపోయిన భారత కెప్టెన్

Rishabh Pant Wicket Video:

Pat Cummins is that fired up after getting Pant with the bouncer!#AUSvIND pic.twitter.com/cC8Yxdlvpm

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 6, 2024