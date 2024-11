ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2025 కోసం వెటరన్ ఇండియన్ స్పీడ్‌స్టర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ కొత్త జట్టును కనుగొన్నాడు. రైట్ ఆర్మ్ పేసర్‌ను రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు భారీ మొత్తంలో INR 10.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అంతకుముందు, బెంగళూరుకు చెందిన ఫ్రాంచైజీ ఆస్ట్రేలియన్ పేసర్ జోష్ హేజిల్‌వుడ్‌ను కొనుగోలు చేసింది. కుమార్ చేరిక రాబోయే IPL 2025 కోసం వారి బౌలింగ్ దాడిని బలోపేతం చేసే అవకాశం ఉంది.

Bhuvneshwar Kumar Sold to RCB for INR 10.75 Crore

