ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును కలిశారు సంగీత దర్శకుడు తమన్(Thaman Meets Chandrababu). దేశ రెండో అత్యున్నత పురస్కారం పద్మ భూషణ్ అవార్డుకు బాలకృష్ణ ఎంపికైన నేపథ్యంలో నారా భువనేశ్వరి పార్టీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబుతో పాటు వివిధ పార్టీల నేతలు పాల్గొన్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో పార్టీలో చంద్రబాబును కలిశారు తమన్. ఈ ఫోటోనే ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేసిన తమన్.. చంద్రబాబును కలిసే అవకాశం రావడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నానని తెలిపాడు. ఈ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

ఇక మాస్​ కా దాస్ విశ్వక్‌ సేన్ మ‌రో క్రేజీ సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తున్నాడు. ఆయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘లైలా’ . ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌కుడు రామ్ నారాయ‌ణ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. సాహు గార్ల‌పాటి నిర్మిస్తున్నారు. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న ఈ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ట్రెండ్‌కు తగ్గట్లు విశ్వక్‌ సేన్‌ లైలా మూవీ మూడో సాంగ్, కోయ్ కోయ్‌ అంటూ లిరికల్‌ సాంగ్‌ రిలీజ్‌

Music Director Thaman meets AP CM Chandrababu

With Our Honourable Visionary ⭐️💥

Chief Minister Of AndhraPradesh

Shri Nara ChandraBabu Naidu Gaaru @ncbn it Was Such Honour and A privilege to meet Him ❤️⭐️🥁#NCBN 💫🔥 gaaru 🥁💪🏾🦁 pic.twitter.com/sRWwo8T00H

— thaman S (@MusicThaman) February 1, 2025