ఏకంగా 36 పేజీలతో ఆహ్వాన పత్రికను పంచింది ఓ ఫ్యామిలీ(Viral Invitation Card). కరీంనగర్ (Karimnagar)జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణానికి చెందిన సుద్దాల శ్రీనివాస్ శ్రీదేవి దంపతులకు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఒక కుమారుడు. కూతురు రవళికి కామారెడ్డి పట్టణానికి చెందిన నాగేంద్ర బాబుతో ఈ నెల 23వ తేదిన వివాహం నిశ్చయమైంది.

అయితే ఈ వివాహానికి ఏకంగా 36 పేజీలతో (Invitation card with 36 pages)వివాహ విశిష్టత అంశాలను పేర్కొంటూ పెళ్లి పుస్తకాన్ని ముద్రించి ఆహ్వానించిన తండ్రి. దీన్ని చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. నెటిజన్లు ఇందుకు సంబంధించి ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Invitation card with 36 pages, here are the details

36 పేజీలతో ఆహ్వాన పత్రిక కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణానికి చెందిన సుద్దాల శ్రీనివాస్ శ్రీదేవి దంపతులకు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఒక కుమారుడు. కూతురు రవళికి కామారెడ్డి పట్టణానికి చెందిన నాగేంద్ర బాబుతో ఈ నెల 23వ తేదిన వివాహం నిశ్చయమైంది. వివాహానికి ఏకంగా 36 పేజీలతో వివాహ విశిష్టత… pic.twitter.com/xiqrUJvs25 — ChotaNews App (@ChotaNewsApp) February 20, 2025

