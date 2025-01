ఆస్ట్రేలియాలో సీ ప్లేన్ కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడగా మరో ముగ్గురు గల్లంతయ్యారని అధికారులు తెలిపారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తుదారులను సంఘటనా స్థలానికి పంపుతున్నట్లు ఏవియేషన్ క్రాష్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఆస్ట్రేలియన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సేఫ్టీ బ్యూరో తెలిపింది. టేకాఫ్ సమయంలో నీటి ఢీకొట్టి పాక్షికంగా మునిగిపోయిందన్నారు. గాయపడిన ముగ్గురు వ్యక్తులను పెర్త్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

Seaplane Crash in Australia ..

#Breaking #Ongoing Today (Jan 7th) a Cessna 208 floatplane crashed off Rottnest Island (Australia). Of 7 aboard, 4 survivors - 3 injured seriously - and 3 missing. First reports state plane hit a rock on take-off. Aircraft [Registration "VH-WTY"] was operated by "Swan River… pic.twitter.com/Vs5gFZz2Ln

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) January 7, 2025

Seaplane Crashes During Takeoff from Australian Island ..

#BREAKING:Seaplane Plunges into Bay Off Rottnest Island: Shocking Video Captures Crash Moments

Confronting footage has emerged of a seaplane crashing into the water near Rottnest Island,Australia shortly after take-off on Tuesday afternoon. The video shows the plane veering… pic.twitter.com/oSzDlD7vn1 — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) January 7, 2025

