Simon Doull (Photo Credits: @king__Virat181_/Twitter)

కివీ వ్యాఖ్యాత సైమన్ డౌల్ కామెంట్రీకి ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతను చాలా ముక్కుసూటి వ్యాఖ్యాత. క్రికెట్ ప్రపంచంలోని సూపర్‌స్టార్‌లను దౌత్యపరంగా ఒక అడుగు వెనక్కి తీసుకోడు. ఒక దేశం యొక్క సూపర్ స్టార్‌లు పరుగులు చేసినప్పటికీ, వారు జట్టు ప్రయోజనం కోసం పనిచేయడం లేదని లేదా జట్టు అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆడలేదని భావించినప్పుడు బహిరంగంగా విమర్శించడానికి (Simon Doull Comments on Pakistan) అతను వెనుకాడడు.

భారత్ ఆసియా కప్ కోసం పాకిస్తాన్ రాకుంటే.. మా జట్టు ఆసియా కప్ బహిష్కరిస్తే రూ.25 కోట్లు నష్టపోతాం, పీసీబీ ఛైర్మెన్ నజామ్‌ సేథీ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఇటీవల అతను IPL 2023 సమయంలో విరాట్ కోహ్లీని విమర్శిస్తూ కనిపించాడు. పవర్‌ప్లేలో మంచి ఆరంభం తర్వాత అతను నెమ్మదించిన తర్వాత మాజీ న్యూజిలాండ్ క్రికెటర్ విరాట్‌పై వేలు పెట్టాడు. డౌల్ ప్రకారం, T20లో నెమ్మదించడానికి చోటు లేదు ఎందుకంటే కోల్పోయిన బంతులు తిరిగి రావు. ఐపీఎల్‌లో విరాట్ కోహ్లీ లాంటి వారి బ్యాటింగ్‌లో లోపాన్ని ఎత్తిచూపడం దమ్మున్న కామెంటేటర్ గా నిలిచాడు. అయితే, పాక్ క్రికెటర్ బాబర్ ఆజమ్‌ను విమర్శించడం తనకు ఎంతమాత్రం సహించరానిదిగా మారుతుందని సైమన్ గ్రహించలేదు.

ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్‌‌కు సర్వం సిద్ధం, ఆ రెండు స్టేడియాల్లోనే పాక్ ఆడుతుందట, భారత్ ఆసియా కప్ ఆడకుంటే ప్రపంచకప్ మేము ఆడమని తేల్చేసిన దాయాది దేశం

ఓ మీడియా ఇంటర్వ్యూలో పాకిస్థాన్ సూపర్ స్టార్ క్రికెటర్ బాబర్ అజామ్‌ను విమర్శించినందుకు తాను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితిని సైమన్ డల్ ప్రస్తావించాడు. పాకిస్తాన్‌లోని జియో న్యూస్ నివేదించిన ప్రకారం, డౌల్ తన ఇటీవలి కాలంలో మానసికంగా హింసించబడ్డాడని, దేవుని దయతో అతను ఎలాగో దేశం నుండి తప్పించుకోగలిగాడు. ‘‘పాకిస్థాన్‌లో జీవించడం అంటే జైలు జీవితంతో సమానం (Living in Pakistan is Like Living in Jail).. బాబర్‌ ఆజం అభిమానులు నా కోసం ఎదురుచూస్తుండటంతో బయటకు వెళ్లనివ్వలేదు. చాలా రోజులు తిండి లేకుండా పాకిస్థాన్‌లో ఉండిపోయాను.. మానసికంగా హింసించబడ్డా.. దేవుడి దయ వల్ల.. నేను ఎలాగోలా పాకిస్థాన్ నుంచి తప్పించుకున్నాను’’ అని సైమన్ డౌల్ వెల్లడించినట్లు కథనం వెలువడింది.