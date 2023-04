సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ తన కుమారుడు అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌ ఐపీఎల్‌ అరంగేట్రాన్ని చూసి మురిసిపోయాడు. ఇంతవరకు అర్జున్‌ ఆటను నేరుగా చూసిందే లేదని.. తన జీవితంలో ఇదో సరికొత్త అనుభవమంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ జట్టులో ఉన్న అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌ ఎట్టకేలకు ఆదివారం అరంగేట్రం చేశాడు. కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో మ్యాచ్‌ నేపథ్యంలో తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ అర్జున్‌..రెండు ఓవర్లు బౌలింగ్‌ చేసిన మొత్తంగా 17 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.

కాగా మ్యాచ్‌కు ముందు కుమారుడిని ఉద్దేశించి... ‘‘అర్జున్‌.. క్రికెటర్‌గా నీ ప్రయాణంలో ఇదొక ముఖ్యమైన ముందడుగు. ఓ తండ్రిగా.. నిన్నూ, ఆటను ప్రేమించే వ్యక్తిగా.. క్రికెట్‌ పట్ల అంకిత భావంతో ముందుకు సాగుతావని నాకు తెలుసు.ఆట కూడా నువ్విచ్చే గౌరవానికి ప్రతిఫలాన్ని ఫలితాల రూపంలో తప్పకుండా అందిస్తుంది. ఇక్కడిదాకా చేరుకోవడానికి నువ్వు ఎంత కఠిన శ్రమకోర్చావో నాకు తెలుసు. అదే పట్టుదలతో ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత అందంగా మార్చుకుంటావని నమ్ముతున్నా. ఆల్‌ ది బెస్ట్‌’’ అని సచిన్‌ ట్విటర్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

