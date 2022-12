Andhra Pradesh: పెళ్లిరోజు వధూవరులు వినూత్న నిర్ణయం, అవయవాలను దానం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ, వారిని చూసి మేము దానం చేస్తామని ముందుకు వచ్చిన 60 మంది బంధువులు

Wedding Couple (Phoot-IANS)

Vjy, Dec 27: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఓ జంట తమ అవయవాలను దానం చేస్తానని ( pledging to donate their organs) ప్రతిజ్ఞ చేయడం ద్వారా తమ పెళ్లి రోజును ప్రత్యేకంగా జరుపుకోవాలని (couple decided to make their wedding ) నిర్ణయించుకున్నారు. వారి సంజ్ఞలకు ముగ్ధులయిన వారి బంధువులు 60 మంది కూడా అవయవ దానం ఫారమ్‌లను పూరించడానికి ముందుకు వచ్చారు. సతీష్ కుమార్, సజీవ రాణి వివాహం డిసెంబర్ 29న తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు పట్టణంలోని వేలివెన్ను గ్రామంలో జరగనుంది.

ఎమోషనల్ వీడియో అంటే ఇదే, ఐసీయూలో ఉన్న తల్లి చివరి కోరికను నెరవేర్చిన కూతురు, ఆమె ముందే యువకుడితో పెళ్లి, దంపతులను దీవించి తుదిశ్వాస విడిచిన తల్లి

ఆ వ్యక్తి తన అవయవాలను దానం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేయడం ద్వారా తన పెళ్లి రోజున ఏదైనా మంచి చేయాలనుకున్నాడు. వధువు కూడా అతని బాటలోనే నడవాలని నిర్ణయించుకుంది. సతీష్ కుమార్ అవయవదానానికి ప్రతిజ్ఞ చేసేలా ఇతరులను కూడా ప్రోత్సహించాలన్నారు. పెళ్లి కార్డుపై సందేశాన్ని ముద్రించాలనే వినూత్న ఆలోచనతో బయటకు వచ్చాడు. ‘అవయవాలు దానం చేయండి – ప్రాణాలను రక్షించండి’ అనే సందేశాన్ని చూసి ఆహ్వానితులు ఆశ్చర్యపోయారు.

మై సెకండ్‌ వైఫ్‌ రెస్టారెంట్‌, ఇక్కడ రెండో పెళ్లి చేసుకున్న వారికి ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ ఇవ్వబడును, హోటల్ కథేంటో చూద్దామా..

అతని హావభావానికి మంచి స్పందన వచ్చింది. వరుడు. వధువు తరపు 60 మంది బంధువులు అవయవ దానం చేసేందుకు అంగీకరించారు. విశాఖపట్నంలోని సావిత్రీబాయి ఫూలే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్‌పర్సన్ జి. సీతామహాలక్ష్మి పెళ్లి రోజున అవయవదాన ఫారాలను అందుకోనున్నారు. విల్లింగ్ టు హెల్ప్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో సతీష్ కుమార్ తన పెళ్లి రోజున అవయవదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అవయవ దానంపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఆయన చేసిన సంజ్ఞను పలువురు మెచ్చుకున్నారు.