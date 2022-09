India-China Troops: సరిహద్దు నుంచి వెనక్కి మళ్లిన చైనా- భారత్ బలగాలు, గోగ్రా-హాట్ స్ప్రింగ్స్ ప్రాంతంలో తాత్కాలిక నిర్మాణాలను కూల్చివేస్తున్న ఇరుదేశాల బలగాలు

New Delhi, Sep 9: లడఖ్‌లోని LAC యొక్క గోగ్రా-హాట్ స్ప్రింగ్స్ (PP-15) ప్రాంతంలో సృష్టించబడిన తాత్కాలిక నిర్మాణాలు, ఇతర అనుబంధ మౌలిక సదుపాయాలను కూల్చివేసేందుకు భారతదేశం, చైనా అంగీకరించాయని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) శుక్రవారం తెలిపింది.గోగ్రా-హాట్ స్ప్రింగ్స్ ప్రాంతంలోని భారత మరియు చైనా దళాలు సమన్వయంతో మరియు ప్రణాళికాబద్ధంగా విడదీయడం ప్రారంభించిన ఒక రోజు తర్వాత ఇది జరిగింది.

మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా, MEA అధికార ప్రతినిధి అరిందమ్ బాగ్చి మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాంతంలోని తొలగింపు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 12 నాటికి పూర్తవుతుంది.జూలై 17, 2022న చుషుల్ మోల్డో మీటింగ్ పాయింట్‌లో జరిగిన కార్ప్స్ కమాండర్స్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు చైనా మధ్య పదహారవ రౌండ్ చర్చలు ఈ విడదీయడం ప్రక్రియను చర్చించాం.

అప్పటి నుండి, చర్చల సమయంలో సాధించిన పురోగతిని రూపొందించడానికి ఇరుపక్షాలు క్రమం తప్పకుండా సంప్రదింపులు కొనసాగించాయి. భారతదేశం-చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని పశ్చిమ సెక్టార్‌లో LAC (వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ) వెంట సంబంధిత సమస్యలను పరిష్కరించడానికి. భారతదేశం, చైనా దళాలు తూర్పు లడఖ్‌లోని గోగ్రా-హాట్‌స్ప్రింగ్స్ PP-15లో ఉపసంహరణను ప్రారంభించాయి.

Here's Statement

Disengagement process in Gogra-Hot Springs area started on September 8 to be completed by September 12. Both sides agreed to cease deployments in the area in a phased, coordinated & verified manner, resulting in return of troops of both sides to their respective areas: MEA spox pic.twitter.com/tTQqfxviBx

— ANI (@ANI) September 9, 2022