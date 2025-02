ప్రశాంత్ నీల్ - ఎన్టీఆర్ దర్శకత్వంలో సినిమా తెరకెక్కనున్న సంగతి తెలిసిందే(NTR - Neel Shoot Begins). ఈ సినిమాకు సంబంధించి కీలక అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైందని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ వెల్లడించింది.

ఇందుకు సంబంధించి ఓ ఫోటోను షేర్ చేసింది మైత్రీ మూవీ మేకర్స్(Myrthri Movie Makers). ఓపెనింగ్‌ షార్ట్ సెట్స్‌లోనే సుమారు 1,500 మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో నీల్‌ షూటింగ్‌ తీసినట్లు తెలుస్తోంది. కేజీఎఫ్‌, సలార్‌ సినిమాల తర్వాత నీల్ తీస్తున్న ఈ సినిమాపై బారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

ఇక జూనియర్ దేవర పార్ట్ 2, వార్ 2 సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.

Mythri Movie makers key update on JR NTR - Neel Movie

The SOIL finally welcomes its REIGN to leave a MARK in the HISTORY books of Indian Cinema! 🔥🔥#NTRNeel shoot has officially begun.

A whole new wave of ACTION & EUPHORIA is ready to grip the Masses 💥💥

MAN OF MASSES @tarak9999 #PrashanthNeel @MythriOfficial @NTRArtsOfficial… pic.twitter.com/yXZZy2AHrA

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) February 20, 2025