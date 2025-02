Hyd, Feb 20: తమన్నా భాటియా హైలీ యాంటిసిపేటెడ్ మూవీ 'ఓదెల 2', ఇది 2021లో హిట్ అయిన ఓదెల రైల్వే స్టేషన్‌కి సీక్వెల్. అశోక్ తేజ దర్శకత్వంలో మధు క్రియేషన్స్, సంపత్ నంది టీమ్‌వర్క్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది(Odela2 Teaser On Maha Kumbh Mela). నాగ సాధు పాత్రలో తమన్నా పెరోషియస్, స్టన్నింగ్ పోస్టర్స్ క్యురియాసిటీని పెంచాయి.

ఇప్పటికే సినిమా నుండి రిలీజ్ చేసిన తమన్నా పోస్టర్స్, లుక్‌ ఆకట్టుకోగా తాజాగా టీజర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. కుంభమేళాలో ఓదెలా 2 టీజర్‌ని రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు పవర్‌ఫుల్ లుక్‌ని రిలీజ్ చేశారు.

ఓడెలా 2 చిత్రాన్ని మధు క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై డి. మధు నిర్మిస్తున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు సంపత్ నంది సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశోక్ తేజ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా హేబా పటేల్, మురళీ శర్మ, కెజిఎఫ్ ఫేమ్ వశిష్ట సింహ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Odela2 teaser to launch at Maha Kumbh Mela!

For the first time ever, a teaser launch at the Maha Khumb Mela 💥

With the blessings of Shiva and Shakti, #Odela2 Teaser will be launched at the divine atmosphere of the Maha Khumb Mela in Prayagraj ✨🔱#Odela2Teaser out on February 22nd ❤‍🔥

Soon in cinemas nationwide.… pic.twitter.com/Yda1hyYoHk

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) February 19, 2025