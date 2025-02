Feb 28, 2025 11:06 AM IST

దర్శకధీరుడు రాజమౌళి(Rajamouli) - సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు(Mahesh Babu) కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'SSMB 29' (వర్కింగ్ టైటిల్). ఇప్పటికే సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాగా ఏ చిన్న వార్త అయినా సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారుతోంది.

ఇక ఈ సినిమా కోసం తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నారు మహేష్ బాబు(SSMB 29 Update). జిమ్​లో​ వర్కౌట్స్​ చేస్తూ తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. వర్కవుట్స్ తర్వాత అద్దంలో చూసుకుంటూ సింపుల్​గా గెడ్డం సవరించుకున్నారు ప్నిన్స్‌. మహేష్ లుక్‌ అదిరిపోయిందంతేనని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

బాలీవుడ్ నటుడు జాన్‌ అబ్రహాం ఈ సినిమాలో నటించనున్నారని వార్తలు వస్తుండగా దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇక మహేష్ బాబు సరసన ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

