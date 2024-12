రాజస్థాన్‌లోని సికార్‌లో గాలిపటం తెగిపోవడంతో దానిని పట్టుకునేందుకు రోడ్డు వెంబడి పరిగెత్తిన 7 ఏళ్ల బాలుడిని కారు వేగంగా ఢీకొట్టడంతో షాకింగ్ సంఘటన జరిగింది. డిసెంబర్ 6న లోసల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ప్రమాదం సీసీటీవీలో రికార్డయింది. రోడ్డు దాటుతుండగా వాహనం ఢీకొట్టడంతో బాలుడు 40-50 అడుగుల ఎత్తుకు విసిరేసినట్లు వీడియోలో ఉంది. శివం అనే చిన్నారి గాలిపటం వెనుక పరుగెత్తుతుండగా వేగంగా వస్తున్న కారును గమనించలేదు. ఢీకొన్న తర్వాత డ్రైవర్ కారు బ్రేకులు వేయడంతో చిన్నారి నుజ్జునుజ్జు అయింది. శివమ్ తలకు గాయంతో సహా తీవ్ర గాయాలతో బాధపడ్డాడు. తదుపరి చికిత్స కోసం జైపూర్‌లోని SMS ఆసుపత్రికి రిఫర్ చేయడానికి ముందు SK ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయం కారణంగా బాలుడు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు.

7-Year-Old Boy Hit by Speeding Car

#Rajasthan: #Catching-kite on the road is a risky passion.

A child suffered a serious head injury after he was hit by a car in #Sikar district. The child all of a sudden came in front of the car to catch a kite when an accident occurred. #SikarPolice #RoadSafety #Child #Kite pic.twitter.com/SDSXZ0TaGU

