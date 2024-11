బరేలీలోని ప్రేమ్‌నగర్ ప్రాంతంలో, దీపావళి రోజు రాత్రి జూదం ఆపమని ఒక గుంపును కోరిన పోలీసు బృందంపై దాడి జరిగింది. సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ శుభమ్ కుమార్ మరియు అతని బృందం బ్యాంకే కి ఛవానీ సమీపంలో పెట్రోలింగ్ చేస్తుండగా, జూదం కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమైన 30-40 మంది గుంపు ఎదురుపడ్డారు. అధికారులు వారిని చెదరగొట్టేందుకు ప్రయత్నించడంతొ, సమూహం రెచ్చిపోయారు. దీంతో అది హింసాత్మక దాడికి దారితీసింది.

అశోక్, ధీరజ్, విజయ్, కపిల్ మరియు ఇతరులతో సహా వ్యక్తులు-20-25 మంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పోలీస్ అధికారులపై కర్రలు మరియు రాళ్లతో దాడి చేయడం, వారి యూనిఫాంలను చింపివేయడం ప్రారంభించారు. సబ్‌ఇన్‌స్పెక్టర్‌ శుభం, కానిస్టేబుల్‌ మనీష్‌ గాయపడి ఆస్పత్రి పాలయ్యారు. గుర్తించిన 15 మంది మరియు గుర్తు తెలియని 25 మంది అనుమానితులపై కేసు నమోదు చేయబడింది. ఈ సంఘటనను వైరల్ వీడియోలో బంధించడంతో అధికారులు దర్యాప్తుకు ఆదేశించారు. దాడి చేసిన వారి కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.

Miscreants Attack Cops With Sticks and Stones

Warning: Disturbing video, violence

In UP's Bareilly, policemen acting on an illegal betting tip off were attacked by the suspects using stones and sticks. pic.twitter.com/qTpcLQTotX

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 1, 2024