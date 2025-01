ఆప్ పదేళ్ల పాలనలో ఢిల్లీలో జరిగిన అభివృద్ధి శూన్యమని మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ నేత సందీప్ దీక్షిత్. గత 10 సంవత్సరాలలో, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో కొత్త విశ్వవిద్యాలయాన్ని నిర్మించలేదన్నారు.

అధికారంలోకి రాకముందు, ప్రతి నియోజకవర్గంలో కొత్త కళాశాలను నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారని.. కానీ వారు ఒక్క కళాశాలను కూడా నిర్మించలేకపోయారు అని మండిపడ్డారు. ఆప్ అయినా, బిజెపి అయినా, రెండూ ఉన్నత విద్యలో ఢిల్లీకి ఏమీ చేయలేదు అని విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి పాన్‌ ఇండియా సీఎం... కేటీఆర్ తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా జైలుకు వెళ్తారు, ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు కావాలనే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఎంపీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మండిపాటు

Congress leader Sandeep Dikshit slams Arvind Kejriwal

#WATCH | Delhi: Congress leader Sandeep Dikshit says, "... In 10 years, Arvind Kejriwal's government made no new university in Delhi... Before coming to power, they had promised they would construct a new college in every constituency, but they haven't been able to build a single… pic.twitter.com/0jNBYjnsln

