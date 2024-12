శోధనలో Google సంవత్సరం 2024 ముగిసింది. కొంతమందికి అత్యధికంగా శోధించిన ఫలితాలు ఆశ్చర్యం కలిగించవు. ఇంటర్నెట్‌తో ముడిపడి ఉన్నవారు నిర్దిష్ట ఫలితాలు రావడాన్ని చూసి ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు 'డెముర్,' మరియు 'దోసకాయ సలాడ్' తీసుకోండి. గూగుల్ ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2024లో టాప్ టెన్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ వంటకాల్లో ఈ సంవత్సరం ఇంటర్నెట్‌ను శాసించిన వివిధ రకాల వైరల్ ఫుడ్ ఐటెమ్‌లు ఉన్నాయి. ఒలింపిక్ చాక్లెట్ మఫిన్‌లు, టంగులు, టినీస్ మాక్ మరియు చీజ్, మ్యాంగో పికిల్, దుబాయ్ చాక్లెట్ బార్, దట్టమైన బీన్ సలాడ్, చియా వాటర్, స్లీపీ గర్ల్, లెమన్ బామ్ మరియు వైరల్ దోసకాయ సలాడ్ శోధన ఫలితాల్లో ఆధిపత్యం చెలాయించిన టాప్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ వంటకాలు.

గూగుల్ ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2024 లిస్ట్‌, నియర్ మి పదాలలో నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఏమి వెతికారో తెలుసా..

Top 10 Food and Drink Recipes That Dominated Global Search

Year in Search 2024! Here are the Top 5 Googled Food and Drink Recipes - #OlympicChocolateMuffins #Tanghulu #TinisMacandCheese #MangoPickle #DubaiChocolateBar@Google @GoogleTrends pic.twitter.com/3rUyVmZhNd

