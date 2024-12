గూగుల్ తన 'ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2024 లిస్ట్‌లలో' టాప్ 'నియర్ మి' సెర్చ్‌ల జాబితాను కూడా విడుదల చేసింది, భారతదేశంలోని ప్రజలు ఎక్కువగా వెతుకుతున్న స్థానాలు, సేవలను చూపుతుంది. ట్రెండింగ్ సెర్చ్‌లు, కీలక పదాలలో AQI నా దగ్గర, నా దగ్గరలో రామ్ మందిర్, నా దగ్గరలో స్పోర్ట్స్ బార్, నా దగ్గరలో బెస్ట్ బేకరీ, నా దగ్గరలో ట్రెండీ కేఫ్‌లు, నా దగ్గరలో పోలియో డ్రాప్స్, నా దగ్గరలో శివాలయం, నా దగ్గరలో బెస్ట్ కాఫీ ఉన్నాయి. హనుమాన్ సినిమా నా దగ్గరలో కూడా ఉంది. ఈ శోధనలు ఆరోగ్య సంరక్షణ, స్థానిక అనుభవాలపై ఆసక్తికి సంబంధించిన శోధనలను హైలైట్ చేస్తాయి, ఇవి సాంస్కృతిక నుండి మతపరమైన మరియు ఆహారం మరియు వినోద ప్రదేశాల వరకు, ప్రజల విభిన్న అవసరాలు మరియు ప్రాధాన్యతలను చూపుతాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది ఆల్ ఐస్ ఆన్ రఫా పదం ట్రెండింగ్‌లో, తరువాత స్థానాల్లో ఉన్నవి ఇవే..

