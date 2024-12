All Eyes on Rafah/ Jools Lebron/ Demure (Photo Credits: Instagram)

Google శోధన దాని 'ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2024' జాబితాను విడుదల చేసింది. జాబితాలలో ఒకటి అత్యధికంగా శోధించిన పదాల 'అర్థాన్ని' హైలైట్ చేస్తుంది. ఆన్‌లైన్‌లో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న పదాలు లేదా నిబంధనలకు సంబంధించిన ట్రెండ్‌లు, కీలకపదాలను డేటా చూపుతుంది. ఆన్‌లైన్‌లో అర్థాన్ని వెదికిన అగ్ర పదాలు, పదాలు ఆల్ ఐస్ ఆన్ రఫా, అకాయ్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, తవైఫ్, డెమూర్, పూకీ, స్టాంపేడ్, మోయే మోయే, ముడుపు మరియు గుడ్ ఫ్రైడే. ఈ నిబంధనలు ప్రముఖ వ్యక్తుల పేర్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ లేదా విభిన్న సాంస్కృతిక లేదా సామాజిక ధోరణులకు సంబంధించినవి. ఈ పదాలు మరియు నిబంధనల అర్థం సంవత్సరం పొడవునా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Top 10 Trending Terms and Their Meanings That Dominated Google Year in Search List

