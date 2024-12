'ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2024' జాబితాను Google విడుదల చేసింది.ఈ జాబితాలో ఒకటి భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఆన్‌లైన్‌లో శోధించిన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వంటకాలు, ట్రెండింగ్ ఫుడ్ కీలకపదాలను హైలైట్ చేస్తుంది. డేటా ప్రకారం, పోర్న్ స్టార్ మార్టిని, మ్యాంగో పికిల్, ధనియా పంజిరి, ఉగాది పచ్చడి, చర్నామృత్, ఈమ దట్షి, ఫ్లాట్ వైట్, కంజి, శంకర్‌పాలి మరియు చమ్మంతి వంటి వంటకాలు ఎక్కువగా శోధించబడ్డాయి. ఈ వంటకాలు ప్రత్యేకమైనవి మరియు రుచిగా ఉంటాయి మరియు వాటిలో చాలా వరకు పండుగల సమయంలో సంప్రదాయబద్ధంగా ఆనందించబడతాయి, ఇది వాటి ప్రజాదరణకు దోహదపడుతుంది.

