IND vs AUS funny memes (X @jatni_92 and @sagarcasm)

సిడ్నీ టెస్ట్‌ను ఆస్ట్రేలియా ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీని 2024-25లో గెలుచుకున్న తర్వాత ఇండియా vs ఆస్ట్రేలియా ఫన్నీ మీమ్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఆస్ట్రేలియా బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీని గెలుచుకోవడం ఇదే మొదటిసారి.

బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీలో 1-3 తేడాతో ఓడిపోవడం వల్ల భారతదేశం WTC 2023-25 ​​ఫైనల్‌కు చేరుకునే రేసు నుండి నిష్క్రమించింది .ఈ నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాలో ఫన్నీ మీమ్స్ వైరల్‌గా మారాయి. సిడ్నీ టెస్ట్ లో ఆస్ట్రేలియా ఘన విజయం, 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపు...వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్ షిప్ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించిన ఆస్ట్రేలియా

'Opting Out' as Indian Cricket Team Fan ..

I clear I officially ' opt out ' as ICT fan "#INDvAUS pic.twitter.com/TgVNKLQSlN

— jatni (@jatni_92) January 5, 2025 'Silencer Has Done it Again' ..

WTC Final ✅

ODI World Cup Final ✅ Border Gavaskar Trophy ✅ The silencer has done it again 🔥#INDvAUS pic.twitter.com/jWAW18cdQH — Heisenberg (@rovvmut_) January 5, 2025

India Fans Searching for WTC Mace ..

Team India looking for WTC mace pic.twitter.com/KVb6tDh5D9

Indian Cricket Fans Right Now ..

no more waking up at 5 AM pic.twitter.com/WfAPl7eIQC

— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) January 5, 2025

'Pat Cummins Supremacy' ..

Pat Cummins Supremacy

Indian Fans Who Woke Up at 5 AM ..

Indian fans who were waking up at 5 AM to watch matches, after losing BGT pic.twitter.com/gel5Lf0ejl

— Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) January 5, 2025

'Gautam Gambhir after the BGT Loss' ..

#GautamGambhir’s reaction after #TeamIndi’s #BorderGavaskarTrophy drubbing 😟#INDvsAUS | #INDvsAUSTest | #INDvAUS | pic.twitter.com/bZpHOpg5wF

— Siju Moothedath (@SijuMoothedath) January 5, 2025

(ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్‌తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్‌లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్‌లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్‌లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)