ఢిల్లీలోని జామియా మిలియా ఇస్లామియా యూనివర్సిటీలో మంగళవారం సాయంత్రం దీపావళి వేడుకల్లో ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. బిజెపి విద్యార్థి విభాగం అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ఎబివిపి) సభ్యులు రంగోలీల తయారీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన తర్వాత ఘర్షణ జరిగింది. మరో గుంపు రంగోలిలను పాడు చేయడం మరియు డయాస్‌లను తన్నడం ద్వారా ఈవెంట్‌కు అంతరాయం కలిగించడంతో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి.ఇది ఘర్షణకు దారితీసింది.

సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవుతున్న వీడియో క్లిప్‌లు రెండు గ్రూపులు భౌతిక వాగ్వాదాలకు పాల్పడి నినాదాలు చేస్తున్నాయని, కొందరు దీపావళి వేడుకలకు అంతరాయం కలిగించేందుకు "పాలస్తీనా జిందాబాద్" అంటూ నినాదాలు చేశారని పేర్కొన్నారు. క్యాంపస్‌లోని గేట్ నంబర్ 7 దగ్గర శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు పోలీసులను మోహరించారు. డిప్యూటి కమీషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సౌత్ఈస్ట్, రవి కుమార్, వాగ్వాదంలో ఇరు పక్షాల విద్యార్థులు నినాదాల మార్పిడికి పాల్పడ్డారని ధృవీకరించారు. సంఘటన యొక్క ప్రధాన కారణం ఇంకా దర్యాప్తులో ఉందని ABVP పేర్కొంది.

Ruckus at Jamia in Delhi

VIDEO | Reports of scuffle and police deployment outside Delhi's Jamia Millia Islamia campus after disruption of a Diwali celebration event earlier today.

