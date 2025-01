ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) అధినేత, మాజీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ కారుపై (Arvind Kejriwal’s car attacked) దాడి జరిగింది. ఇది బీజేపీ అభ్యర్థి పర్వేష్ వర్మ గూండాల పనిగా ఆప్‌ ఆరోపించింది. అయితే దీనిని ఆయన ఖండించారు. న్యూఢిల్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్న అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ శనివారం ఆ ప్రాంతంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు.ఈ సందర్భంగా కొందరు వ్యక్తులు ఆయన వాహనాన్ని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించంతో పాటుగా కారుపై రాళ్లు విసిరారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు కేజ్రీవాల్‌ కారును అక్కడి నుంచి పంపివేశారు.

అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ కారుపై దాడికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ను సోషల్‌ మీడియాలో ఆప్‌ పోస్ట్‌ చేసింది. బీజేపీ అభ్యర్థి పర్వేష్ వర్మ గూండాలు ఈ చర్యకు పాల్పడినట్లు ఆరోపించింది. దీనిపై బీజేపీ అభ్యర్థి పర్వేష్ వర్మ మాట్లాడుతూ..అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ తన కారుతో ఇద్దరు యువకులను ఢీకొట్టారు. వారిద్దరినీ లేడీ హార్డింగ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఓటమిని ఎదురుగా చూసిన ఆయన, ప్రజల ప్రాణాల విలువను మరిచిపోయారు. నేను ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నా’ అని ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

Arvind Kejriwal’s Car Attacked With Stones

BJP Hits Back

#WATCH Delhi: On AAP alleging attack on the convoy of Arvind Kejriwal, BJP candidate from New Delhi assembly seat, Parvesh Verma says, "The car of Arvind Kejriwal has gone ahead by crushing the worker of the BJP. The leg of the worker (BJP) has broken and I am going to the Lady… pic.twitter.com/63CAwqOVPK

— ANI (@ANI) January 18, 2025