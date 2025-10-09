కాన్పూర్లోని మూల్గంజ్ ప్రాంతంలోని మిశ్రీ బజార్లోని ఒక దుకాణంలో బుధవారం సాయంత్రం జరిగిన భారీ పేలుడులో ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు. సాయంత్రం 6:50 గంటలకు దుకాణం వెలుపల పేర్చిన కార్టన్ల కింద నుండి పేలుడు సంభవించినట్లు సిసిటివి ఫుటేజ్లో కనిపిస్తోంది. భారీ పేలుడు అక్కడ ఆపి ఉంచిన రెండు స్కూటర్లను ధ్వంసం చేయగా, సమీపంలోని దుకాణాలను ధ్వంసం చేస్తున్న సమయంలో ఒక వ్యక్తి ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర కూర్చుని ఉన్నట్లు కనిపించింది.
ఈ ఘటనలో ఒక మహిళకు తీవ్ర కాలిన గాయాలు కాగా, దుకాణదారులు ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. మొత్తంగా, ఇద్దరు గాయపడిన వారిని డిశ్చార్జ్ చేశారు, నలుగురు స్థానికంగా చికిత్స పొందుతున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఇద్దరు బాధితులను లక్నోలోని సంజయ్ గాంధీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్కు తరలించారు. దుకాణంలో నిల్వ చేసిన అక్రమ బాణసంచా పేలుడుకు కారణమైందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. రాత్రిపూట జరిగిన ఆపరేషన్ తర్వాత, అధికారులు డజనుకు పైగా దుకాణాల నుండి బాణసంచాను స్వాధీనం చేసుకుని 20 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
कानपुर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज।#KanpurBlast #Kanpur #blast https://t.co/yf8EteUlHz pic.twitter.com/r1ypZZkvZw
— SANJAY TRIPATHI (@sanjayjourno) October 9, 2025
