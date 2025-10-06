ఢిల్లీ మెట్రో కోచ్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఘోరంగా తన్నుకున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అనుచిత మాటలతో ఇద్దరూ ఘర్షణ పడిన వీడియో కెమెరాలో రికార్డై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన 23 సెకన్ల వీడియోను ఘర్ కే కలేష్ అనే వ్యక్తి X (మునుపటి ట్విట్టర్) లో షేర్ చేయగా, అది వైరల్గా మారింది. వీడియోలో ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ కోచ్లోని ఒక స్తంభం దగ్గర పంచ్లు, తన్నులు ఇచ్చుకుంటూ కనిపించారు. సమీపంలోని ఇతర ప్రయాణీకులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని వారిని విడదీయడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటన ఢిల్లీ మెట్రో రైళ్లలోని తరచూ జరుగుతున్న ఘర్షణల జాబితాలో మరో సంఘటనగా చేరింది.
గత ఆగస్టులో కూడా ఒక కోచ్లో ఇద్దరు మహిళల గొడవ వీడియో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ వీడియోలో ఒక మహిళ మరొకరిని సీటుకు గట్టిగా బిగించి జుట్టు లాగుతూ, మరొకరు తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నించడంతో, తోటి ప్రయాణికుడు రంగంలోకి వచ్చి గొడవను ఆపడం జరిగింది. ఢిల్లీ మెట్రో నగరంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన రవాణా మార్గాల్లో ఒకటిగా ఉన్నప్పటికీ, తరచుగా జరుగుతున్న ప్రజా ఘర్షణలు రద్దీగా ఉండే కోచ్లలో ప్రయాణీకుల భద్రతపై సందేహాలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఇలా సెక్యూరిటీ భద్రతా ప్రమాణాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రయాణీకుల అసభ్య ప్రవర్తన వల్ల వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారుతుంది.
Delhi Metro Fight Video
Kalesh b/w Uncle and a guy inside delhi metro. pic.twitter.com/xt6NMKi5F1
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 2, 2025
