ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని మహా కుంభమేళా 2025లో గుండెపోటుతో బాధపడుతున్న భక్తుడి ప్రాణాలను రక్షించేందుకు CPR చేసినందుకు ఒక వాలంటీర్ ప్రశంసించబడ్డాడు. ప్రైమ్ రోజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన వాలంటీర్ అయిన ఫర్హాన్ ఆలం ఇద్రిసీ, గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన 35 ఏళ్ల రామ్ శంకర్‌కు సహాయం చేయడానికి వేగంగా స్పందించాడు. జనవరి 27న సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవుతున్న ఒక వీడియో ఆలం CPRని నిర్వహించడం, విషాదకరమైన నష్టాన్ని నివారించడం చూపిస్తుంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మీరు నిజంగా హీరో అంటూ నెటిజన్లు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.

వీడియో ఇదిగో, నన్నాపిన ఆ పాగల్ గాడు ఎవడంటూ ట్రాఫిక్ ఏసీపీని తిట్టిన రామగుండం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మక్కన్ సింగ్, మండిపడుతున్న నెటిజన్లు

సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 13వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ కుంభమేళా (Maha Kumbh Mela 2025) 45 రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. 144 ఏండ్ల తర్వాత వచ్చిన ఈ కుంభమేళా సందర్భంగా గంగ, యమున, సరస్వతి నదులు కలిసే పవిత్ర త్రివేణీ సంగమం (Triveni Sangam)లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించేందుకు ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలివస్తున్నారు.

Volunteer Performs Life-Saving CPR on Devotee

Farhan Alam saved the life of 35-year-old Ram Shankar's in #MahaKumbhMela- Fulfilled the duty of humanity-

Farhan Alam Idrisi of Prime Rose Education Institute saved the life of a devotee who had come to #Mahakumbh Mela by giving CPR when he had a #heartattack. pic.twitter.com/QLF0YN5uAC

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 27, 2025