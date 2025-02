ప్రస్తుతం బ్యాటర్, ఫీల్డర్‌గా అద్భుతమైన ప్రదర్శనను ఆస్వాదిస్తున్న స్టీవ్ స్మిత్, 2025లో జరుగుతున్న SL vs AUS 1వ ODIలో తన నైపుణ్యాలను పరిపూర్ణంగా ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఈ ప్రదర్శనలో భాగంగానే ఆస్ట్రేలియన్ స్టాండ్-ఇన్ కెప్టెన్ స్లిప్‌లో స్టన్నర్‌ క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు. శ్రీలంక బ్యాటర్ డునిత్ వెల్లలేజ్.. మాథ్యూ షార్ట్ వేసిన బంతిని ఎడ్జ్ చేశాడు. అయితే అది స్లిప్స్ కార్డన్‌లోకి వెళ్లింది. అక్కడ ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న స్మిత్ ఒంటిచేత్తో అద్భుతమైన క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. ఇది బౌలర్‌కు చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. బ్యాటర్ అలానే చూస్తుండిపోవడం కొసమెరుపు..

Steve Smith Catch Video:

Steve Smith has DONE IT AGAIN.

He takes a beauty at slip!#SLvAUS pic.twitter.com/kUpTdKOEMI

— 7Cricket (@7Cricket) February 12, 2025