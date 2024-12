ఈ రోజు, డిసెంబర్ 10న, ఈ సంవత్సరం భారతదేశంలో Google శోధనలో ప్రజలు ఎక్కువగా శోధించిన అంశాలను Google షేర్ చేసింది.పీపుల్ కేటగిరీ కింద జాబితా ప్రకారం, భారతీయులు వినేష్ ఫోగట్, నితీష్ కుమార్, చిరాగ్ పాశ్వాన్, హార్దిక్ పాండ్యా, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి ప్రముఖుల కోసం శోధించారు. శశాంక్ సింగ్, పూనమ్ పాండే, రాధిక మర్చంట్, అభిషేక్ శర్మ మరియు లక్ష్య సేన్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు.

ఈ ఏడాది గూగుల్‌లో నెటిజన్లు వెతికిన అంశాలు ఇవే, టాప్‌లో ఉన్నది ఆ మూడు అంశాలే..

Google Year in Search 2024:

List of 5 Most Searched People on Google in India

