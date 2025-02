ఢిల్లీ 9వ సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు రేఖా గుప్తా(Modi Fun With Pawan). ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పాటు కేంద్రమంత్రులు, ఎన్డీయే పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు హాజరయ్యారు. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ హాజరు కాగా ప్రధానమంత్రితో ఆసక్తికర సంభాషణ జరిగింది.

మోదీ(PM Modi) ఏం మాట్లాడారని మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించగా .. తన వస్త్రధారణ చూసిన తర్వాత అన్నీ వదిలేసి హిమాలయాలకు వెళుతున్నవా అని అన్నారని తెలిపారు. అలాంటిదేమీ లేదని తాను చెప్పానని అన్నారు. చేయాల్సింది చాలా ఉంది అని పవన్ కల్యాణ్(Pawan Kalyan) తెలిపారు. ప్రధాని తనపై చాలాసార్లు జోకులు వేస్తుంటారని పవన్ చెప్పారు.

పాలవలస రాజశేఖరం కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన వైఎస్ జగన్, పార్టీ ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుందని హామీ

రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఎన్నికలైనా సరే ఎన్డీఏ దీటుగా ఎదుర్కొంటుందని తెలిపారు. అన్ని ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ ఒక శక్తిగా నిలబడుతుందని అన్నారు. బిహార్ అయినా బెంగాల్ అయినా ఎక్కడా తగ్గేది లేదని అన్నారు.

PM Modi Fun With Pawan Kalyan

VIDEO | On Rekha Gupta taking oath as Delhi CM, Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan (@PawanKalyan) says, "It is a very historic success. The trust quotient has really increased in (PM) Modiji's leadership. Capturing power here is very significant thing and a historic… pic.twitter.com/8znnE2H0Mn

— Press Trust of India (@PTI_News) February 20, 2025