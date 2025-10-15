కూకట్పల్లిలోని కేపీహెచ్బీ రోడ్ నెంబర్ 5లోని ఒక నివాస ప్రాంతంలో తమ ఇంటి ముందు బైకులు పార్క్ చేయొద్దని కోరిన దంపతులపై 30 మంది హాస్టల్ యువకులు దాడి చేశారు. దాడికి ముందు దంపతులు హాస్టల్ విద్యార్థులను మా ఇంటి ముందు బైక్ పార్క్ చేయొద్దని అడిగారు. అయితే వారిలో కొంతమంది స్పందించకపోవడంతో తలెత్తిన విరోధం దాడి రూపానికి చేరింది. దాడి సమయంలో దంపతుల ఇంటి ముందు పార్క్ చేసిన బండి సీటు కవర్ కూడా చినిగిపోయింది.
బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పోలీసులు గాయపడిన దంపతుల వివరాలు సేకరించి, దాడికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు.పోలీసులు CCTV ఫుటేజ్, స్థానిక సాక్షులను పరిశీలించి, అసలు దాడికి కారణమైన విషయాలను వెతుకుతున్నారు.
