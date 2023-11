Shami on Rahul's Remarks on PM Modi: రాహుల్ గాంధీ పనౌటీ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన మొహమ్మద్ షమీ, ప్రధాని మోదీ డ్రెస్సింగ్ రూం సమావేశం జట్టుకు ఆత్మవిశ్వాసం ఇచ్చిందని వెల్లడి

Mohammed Shami on Rahul Gandhi's Panauti Remarks on PM Modi: ప్రపంచకప్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత క్రికెట్ జట్టు ఫాస్ట్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ ఈరోజు అమ్రోహాలోని తన గ్రామం సహస్‌పూర్ అలీనగర్‌కు చేరుకుని అక్కడ విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా, టీమ్ ఇండియాతో ప్రధాని మోదీ సమావేశం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించేదిగా అభివర్ణించారు. పనౌటీకి సంబంధించి రాహుల్ గాంధీ చేసిన ప్రకటనకు కూడా ఆయన ధీటుగా సమాధానం ఇచ్చారు.

షమీ మాట్లాడుతూ.. వివాదాస్పద ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడం నా అవగాహనకు మించినది. మనం ప్రాథమిక విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలి, దాని కోసం మేము రెండు నెలలు కష్టపడ్డాము, రాజకీయ ఎజెండాపై కాదు" అని ప్రధాని మోదీపై రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్రికెటర్ మహ్మద్ షమీ అన్నారు.

ప్రధాని మోదీపై పనౌతీ, పిక్‌ పాకెటర్‌ వ్యాఖ్యలు, రాహుల్ గాంధీకీ నోటీసులు జారీ చేసిన ఈసీ, ఈనెల 25లోగా వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశాలు

2023 ప్రపంచకప్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన ఫైనల్‌లో ఓడిపోయిన తర్వాత జట్టును డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో కలిసినందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని భారత పేసర్ మహమ్మద్ షమీ ప్రశంసించడంపై కేంద్ర మంత్రి కిరెన్ రిజిజు గురువారం స్పందించారు . షమీ ప్రకటన చాలా బాధ్యతతో కూడుకున్నదని, భారత ఓటమిపై బహిరంగంగా ఆనందాన్ని పొందుతున్న కొందరు బాధ్యతారహితమైన వ్యక్తులకు భిన్నంగా ఉందని రిజిజు అన్నారు.

