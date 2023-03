Twitter to Remove Blue Ticks: బ్లూ టిక్స్ తొలగించనున్న ట్విట్టర్, ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి మస్క్ నిర్ణయం, ఇకపై ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బులు పెట్టి బ్లూ టిక్ కొనాల్సిందే!

New Delhi, March 31: ట్విట్టర్ వెరిఫైడ్ అకౌంట్ యూజర్లకు అలర్ట్.. మీ ట్విట్టర్ అకౌంటుకు బ్లూ టిక్ ఉందా? అయితే, ఏప్రిల్ 1 నుంచి వెరిఫైడ్ ట్విట్టర్ అకౌంట్లలో బ్లూ టిక్ కనిపించదు. ఎందుకంటే.. (Twitter Blue Tick) అని పిలిచే లెగసీ వెరిఫైడ్ బ్యాడ్జ్‌ను ట్విట్టర్ అకౌంట్ల నుంచి తొలగించనుంది. తద్వారా ట్విట్టర్ తమ బ్లూ టిక్ సేల్స్ పెంచుకోనుంది. గత ఏడాదిలో ఎలన్ మస్క్ (Elon Musk) ద్వారా ట్విట్టర్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, కంపెనీ యూజర్‌బేస్, ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు కొత్త ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. కంపెనీ ప్రకటించిన కీలక అప్‌డేట్‌లలో ఒకటి.. ట్విట్టర్ బ్లూ సబ్‌స్ర్కిప్షన్ (Twitter Blue Subscription). ట్విట్టర్ అందించే బ్లూ టిక్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లో లాంగ్-ఫార్మ్ ట్వీట్‌లు (280 అక్షరాలకు పైగా), ట్వీట్‌లను (Undo/Edit) చేయడం వంటి డిమాండ్ ఉన్న ఫీచర్‌లు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత, సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను మరింత ఆకర్షణీయంగా అందించడానికి ట్విట్టర్ బ్లూ సబ్‌స్క్రిప్షన్ (Twitter Blue Users) బ్లూ టిక్‌ను అందించనుందని మస్క్ చెప్పాడు.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023