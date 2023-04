New Delhi, April 26: భారత్‌లో తయారవుతున్న మరో దగ్గుమందుపై డబ్లూహెచ్‌వో (WHO) నిషేదం విధించింది. గతంలో చిన్నారుల మరణానికి కారణమైన పలు దగ్గుమందులను బ్యాన్ చేయగా, తాజాగా భారత్‌లో తయారవుతున్న ఓ దగ్గు సిరప్ (Indian Cough Syrup) కలుషితమైనదని ప్రకటించింది. మార్షల్ దీవులు, మైక్రోనేషియాలో ఈ కలుషిత దగ్గు మందును గుర్తించినట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకటించింది. గత ఏడాది కొన్ని దేశాల్లో సంభవించిన పిల్లల మరణాలకు భారత్ లో తయారు చేసిన దగ్గు సిరప్‌లతో (Indian Cough Syrup) సంబంధం ఉన్న నేపథ్యంలో మరోసారి కలుషిత దగ్గు మందు తెరపైకి రావడం చర్చనీయంశంగా మారింది . అయితే ఈ దగ్గు మందు ప్రమాదకరమని, కలుషితమైనదని మాత్రమే ప్రకటించిన డబ్లూహెచ్‌వో, దీనివల్ల ఎవరైనా ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారా? అనేది మాత్రం ప్రకటించలేదు.

World Health Organisation has issued 'WHO Medical Product Alert' after "Substandard (contaminated)" Guaifenesin Syrup TG Syrup was found in the Marshall Islands and Micronesia.

The manufacturer of the affected product is QP Pharma Chem Limited in Punjab, India. The marketer of… pic.twitter.com/7IdSpmSo9J

— ANI (@ANI) April 26, 2023