COVID in India: దేశంలో 10 రకాల కరోనా వేరియంట్లు, కోవిడ్ పరిస్థితులపై అధికారులతో ముగిసిన ప్రధాని మోదీ కీలక భేటీ, దేశంలో నాలుగు BF.7 Omicron సబ్-వేరియంట్ కేసులు నమోదు

PM Narendra Modi reviews the situation related to COVID19 (Photo-ANI)

New Delhi, Dec 22: చైనా (China) సహా పలు దేశాల్లో మళ్లీ కరోనా (Corona Virus) మహమ్మారి విజృంభిస్తుండటంతో భారత్‌ అలర్ట్ అయింది. మన దేశంలోనూ ఒమిక్రాన్ ఉపరకమైన బీఎఫ్‌.7 వేరియంట్‌ కేసులు నాలుగు నమోదవ్వడంతో (COVID19 in the country) ఇప్పటికే రాష్ట్రాలకు పలు సూచనలు చేసింది.ఈ నేపథ్యంలో కరోనావైరస్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు కావాల్సిన సన్నద్ధతపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష (PM Narendra Modi reviews) నిర్వహించారు.ఈ సమావేశంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవ్య, నీతి ఆయోగ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా ఉన్నత స్థాయి అధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో కరోనావైరస్ పరిస్థితిని సమీక్షించిన ఒక రోజు తర్వాత ఈ సమావేశం జరిగింది.ప్రజలు కోవిడ్‌కు తగిన ప్రవర్తనను అనుసరించాలని, వైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా టీకాలు వేసుకోవాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. కోవిడ్-19 ఇంకా ముగిసిపోలేదని, అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధం కావాలని, నిఘాను పటిష్టం చేయాలని ఆయన కోరారు. గత ఆరు నెలల్లో, భారతదేశం BF.7 Omicron సబ్-వేరియంట్ యొక్క నాలుగు కేసులను నివేదించింది.

ఒమిక్రాన్‌ ఉపరకమైన బీఎఫ్‌.7(BF.7) కేసులు జులై, సెప్టెంబర్‌, నవంబర్‌ మాసాల్లో గుజరాత్‌, ఒడిశాలలో రెండేసి చొప్పున మొత్తం నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి. గుజరాత్‌లో ఈ వైరస్‌ సోకిన ఇద్దరు రోగులు హోం ఐసోలేషన్‌లోనే పూర్తిగా కోలుకున్నట్టు ఆ రాష్ట్ర ఆరోగ్యశాఖ ప్రకటించింది. ఇది చైనాలో ప్రస్తుత ఇన్ఫెక్షన్ల పెరుగుదలకు దారితీస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశంలో కోవిడ్-19 (Covid 19) యొక్క 10 విభిన్న రకాలు ఉన్నాయని, తాజాగా వచ్చిన BF.7 అని వాటి సోర్సెస్ అని తెలిపారు.

చైనా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, ఫ్రాన్స్‌తో సహా వివిధ దేశాల్లో ఇటీవల కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో దేశంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలకు వచ్చే ప్రయాణీకులలో ప్రభుత్వం RT-PCR నమూనాలను ప్రారంభించిందని ఆరోగ్య మంత్రి మాండవ్య తెలిపారు. దేశంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలకు వచ్చే ప్రయాణికులలో యాదృచ్ఛికంగా RT-PCR నమూనాను కూడా ప్రారంభించాము. మహమ్మారిని పరిష్కరించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాము" అని ఆరోగ్య మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా లోక్‌సభలో తన ప్రకటనలో తెలిపారు.

పండుగలు, నూతన సంవత్సర సీజన్‌లో కూడా ప్రజలు మాస్క్‌లు ధరించేలా, శానిటైజర్లు వాడేలా, సామాజిక దూరాన్ని పాటించేలా రాష్ట్రాలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. క‌రోనా వైర‌స్‌పై ముందుజాగ్ర‌త్త మోతాదుల‌పై రాష్ట్రాలు అవ‌గాహ‌న పెంచుకోవాల‌ని కూడా ఆయ‌న ప్రోత్స‌హించారు.మేము గ్లోబల్ కోవిడ్ పరిస్థితిని గమనిస్తున్నాము మరియు తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. కోవిడ్ -19 యొక్క కొత్త వేరియంట్‌ను సకాలంలో గుర్తించడానికి జీనోమ్-సీక్వెన్సింగ్‌ను పెంచాలని రాష్ట్రాలకు సూచించబడింది" అని మాండవ్య జోడించారు.

ఇప్పటి వరకు, 220 కోట్ల కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ షాట్లు ఇవ్వబడ్డాయి" అని ఆరోగ్య మంత్రి చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నప్పటికీ భారతదేశంలో కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య తగ్గుతోందని మాండవ్య పేర్కొన్నారు.కొత్త వేరియంట్‌లను సకాలంలో గుర్తించేలా ఇండియన్ SARS-CoV-2 జెనోమిక్స్ కన్సార్టియం (INSACOG) నెట్‌వర్క్ ద్వారా వేరియంట్‌లను ట్రాక్ చేయడానికి పాజిటివ్ కేసు నమూనాల పూర్తి జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ కోసం నిఘా వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాలని మాండవ్య ఇప్పటికే అధికారులను ఆదేశించారు.