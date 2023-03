Fact Check: టాటా నెక్సాన్‌ కారు గెలుచుకునే అద్భుత అవకాశం అంటూ లింక్, దాన్ని క్లిక్ చేశారో చిక్కుల్లో పడినట్లే, అలాంటి ఆఫర్ ఏదీ ప్రకటించలేదని తెలిపిన టాటామోటార్స్

దేశవ్యాప్తంగా నేడు హోలీ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. రంగుల పండుగ వేడుకల మధ్య, అదృష్టవంతులైన వినియోగదారులకు టాటా నెక్సాన్‌ను అందిస్తామంటూ వాట్సాప్ సందేశం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. క్లిక్ చేసినప్పుడు, లింక్‌పై సందేశం ఇలా ఉంది, "టాటా మోటార్స్ గ్రూప్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ ప్రమోషన్స్, ప్రశ్నాపత్రం ద్వారా, మీరు టాటా నెక్సాన్‌ను పొందే అవకాశం ఉంటుంది."

ఈ లింక్ వైరల్ అయిన తర్వాత, నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలోకి వెళ్లి, ఆఫర్ నిజమేనా అని టాటా మోటార్స్‌ను అడిగారు. వైరల్ అయిన "టాటా మోటార్స్ గ్రూప్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ ప్రమోషన్స్" వినియోగదారులను ప్రశ్నావళికి సమాధానం ఇవ్వమని, "టాటా నెక్సాన్"ని గెలుచుకునే అవకాశాన్ని పొందమని అభ్యర్థిస్తుంది. అంతేకాకుండా, లింక్‌లో టైమర్ కూడా ఉంది, ఇది బహుమతిని కలిగి ఉన్న బహుమతి పెట్టెను తెరవడానికి వినియోగదారులలో ఆవశ్యకతను సృష్టిస్తుంది.

Hi Prageeth, thank you for reaching out to us. Tata Motors has not announced any such contest and we deny any association with such schemes. We strongly suggest that such fraudulent messages should not spread further on social media. Please refrain from clicking or engaging (1/2)

