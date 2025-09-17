పంజాబ్ పర్యటన సందర్భంగా అమృత్సర్లో తన ముందు సైకిల్ పోయిందని ఏడ్చిన ఆరేళ్ల బాలుడికి కొత్త సైకిల్ అందిస్తానని ఇచ్చిన హామీని కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఇటీవల నెరవేర్చారు. వరదల్లో దెబ్బతిన్న తన సైకిల్ కోసం రాహుల్ గాంధీ ముందు ఏడుస్తున్న వీడియోను చూపించిన తర్వాత, అమృత్పాల్ సింగ్ అనే బాలుడు కొత్త సైకిల్ను అందుకున్నట్లు వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. పంజాబ్ కాంగ్రెస్ షేర్ చేసిన వీడియోలో అమృత్పాల్ వీడియో కాల్లో కాంగ్రెస్ నాయకుడితో మాట్లాడుతూ, కొత్త సైకిల్ కోసం "రాహుల్ గాంధీ జీ ధన్యవాదాలు" అని చెబుతున్నట్లు చూపిస్తుంది. "సైకిల్ బాగుందా?" అని గాంధీ వీడియో కాల్లో అమృత్పాల్ను అడుగుతున్నట్లు వినిపిస్తోంది.
సెప్టెంబర్ 15 సోమవారం పంజాబ్లోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల పర్యటన సందర్భంగా, రాహుల్ గాంధీ అమృత్పాల్లోని ఘోనేవాల్ గ్రామంలోని అమృత్పాల్ నివాసాన్ని సందర్శించారు. అప్పట్లో, సింగ్ తన దెబ్బతిన్న సైకిల్ కోసం గాంధీ ముందు ఏడుస్తున్నట్లు కనిపించారు. వైరల్ క్లిప్లో రాహుల్ గాంధీ అతన్ని కౌగిలించుకుని ఓదార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ కొత్త సైకిల్ ఇస్తానని హామీ ఇస్తున్నట్లు చూపించారు. అమృత్పాల్ తండ్రి రవిదాస్ సింగ్ కూడా కొత్త సైకిల్ కోసం గాంధీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Amritsar Boy Amritpal Singh Gets New Bicycle from Rahul Gandhi
ਇਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ❤️
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ!
ਇਹ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 🙏🏼#RGvisitPunjab pic.twitter.com/vd59iWgm26
— Punjab Congress (@INCPunjab) September 17, 2025
