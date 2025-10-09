అక్టోబర్ 6, సోమవారం ఉదయం తీస్ హజారీ కోర్టు కాంప్లెక్స్లో ఢిల్లీ పోలీస్ అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (ASI) గుండెపోటుతో మరణించిన విషాద సంఘటన చోటు చేసుకుంది. తక్షణ సహాయం అందించినా ఆ అధికారిని తిరిగి బ్రతికించలేకపోయారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన CCTV వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, కోర్టు ఆవరణలోని ఎస్కలేటర్పైకి అడుగు పెట్టే ముందు ASI అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోతున్నట్లు చూడవచ్చు. పోలీసు సిబ్బంది సహాయం కోసం పరుగెత్తడానికి కొన్ని క్షణాల ముందు, ఆయన స్పృహ కోల్పోయి నేలపై పడిపోతున్నట్లు ఆ వీడియోలో ఉంది. ఆజ్ తక్ ప్రకారం మరణించిన పోలీసు అధికారి ఢిల్లీ పోలీస్ సెక్యూరిటీ విభాగంలో పనిచేశారు. సంఘటన జరిగినప్పుడు కోర్టులో విధుల్లో ఉన్నారు.
