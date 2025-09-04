ఢిల్లీలోని బవానా ప్రాంతంలో ఈ రోజు (సెప్టెంబర్ 4న) రెండంతస్తుల భవనం కూలిపోయిన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఢిల్లీ అగ్నిమాపక శాఖ మరియు ఢిల్లీ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం వరకు ఎటువంటి ప్రాణనష్టం లేదా గాయాలపై నివేదికలు అందలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. రక్షణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని, ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడిస్తామని అగ్నిమాపక శాఖ తెలిపింది.

