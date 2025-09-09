ఉత్తర్ ప్రదేశ్ సహరాన్పూర్ జిల్లా ఫతేపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అత్యంత కలకలం రేపే సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. మిల్లు యజమాని అని పేర్కొనబడుతున్న నిందితుడు.. 11 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారానికి ప్రయత్నించినట్లుగా వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. సోషల్ మీడియాలో సెప్టెంబర్ 8న వ్యాప్తి చెందిన ఈ వీడియోలో.. నిందితుడు బాలికను బలవంతంగా పట్టుకుని, తన చేతుల్లోకి లాగుతూ లోపలికి తీసుకెళ్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. బాలిక దాడికి ప్రతిఘటన చూపించినప్పటికీ.. నిందితుడు బలవంతంగా ఆమెను గదిలోకి తీసుకున్నట్లు వీడియోలో వెల్లడవుతోంది. ఈ విషాదకర సంఘటనపై తక్షణమే స్పందించిన పోలీసులు పోక్సో చట్టం (POCSO Act) కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. నిందితుడిని గుర్తించి అరెస్టు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
Man Caught on Video Attempting To Rape Minor Girl,
#सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में
11 वर्षीय नाबालिग बच्ची से #हैवानियत..चक्की मालिक ने बच्ची से की छेड़छाड़.. बच्ची को जबरन गोदी में उठा कर अंदर ले जाकर #दुष्कर्म की कोशिश की..पूरी घटना का वीडियो आया सामने..#saharanpur #crime @saharanpurpol @digsaharanpur @Uppolice pic.twitter.com/DgmJ5s0yJa
— जर्नलिस्ट सुरेंद्र प्रताप सिंह (@Surendr24418546) September 9, 2025
UP Police Form Teams To Nab Accused
➡️दि 08.09.25 को थाना फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर फतेहपुर पुलिस द्वारा तत्काल पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगायी गयी है।
➡️जिसके सम्बन्ध में #CO_SADAR की #बाईट pic.twitter.com/kPaY3KQnaU
— Saharanpur Police (@saharanpurpol) September 8, 2025
