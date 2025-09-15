రాజస్థాన్లోని బలోత్రాలోని బల్దేవ్ జీ కి పోల్ ప్రాంతంలో ఆదివారం నాడు షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 14న సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో 55 ఏళ్ల దుకాణదారుడిపై వీధిలో వెళుతున్న ఎద్దు దాడి చేసి ప్రాణాపాయం కలిగించింది. బాధితుడిని మోతీలాల్ అగర్వాల్గా గుర్తించారు. తన స్వీట్ షాపుకు తిరిగి వెళ్లడానికి ఇంటి నుండి బయటకు వస్తుండగా, వెనుక నుండి దూసుకు వచ్చిన ఎద్దు అతన్ని తన కొమ్ములతో ఎత్తి నేలకేసి కొట్టినట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది. హింసాత్మక దాడిలో అతని తలకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. సమీపంలోని వ్యక్తులు అతన్ని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో మోతీలాల్ మరణించాడు. అతని కుమారుడు బలోత్రా ఈ ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. బెంగళూరు రోడ్లు పరిస్థితి తెలిపే షాకింగ్ వీడియో, మరో బస్సును క్రాస్ చేస్తూ గుంతలో కూరుకుపోయిన బస్సు, 20 మంది పిల్లలకు తప్పిన పెను ప్రమాదం
Bull Gores 55-Year-Old Man to Death in Balotra
बालोतरा में सांड ने व्यापारी को सींगों से उठाकर पटका, सिर के बल जमीन पर गिरे, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम, बालोतरा में लगातार आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। #Balotra #बालोतरा @RajCMO pic.twitter.com/WuFSmme00k
— VIJAY KUMAR (@vijaykumarbmr) September 14, 2025
