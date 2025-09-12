ఈ రోజు (శుక్రవారం) ఉదయం ఢిల్లీ హైకోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ అందడంతో కోర్టు సిబ్బంది, లాయర్లు, కేసులు విచారించేందుకు వచ్చిన ప్రజలు వెంటనే బయటకు పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే పోలీసులు, బాంబ్ స్క్వాడ్ రంగంలోకి దూకడంతో ఘటనా స్థలంలో సమగ్ర తనిఖీలు ప్రారంభించారు. అయితే, చివరకు ఎలాంటి బాంబు హానికర వస్తువులు లేకపోవడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఢిల్లీ హైకోర్టులో జరిగిన ఈ సంఘటన మరువక ముందే మధ్యాహ్నం బాంబే (ముంబై) హైకోర్టుకు కూడా బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ అందింది. దీంతో ముంబై హైకోర్టులో కూడ లాయర్లు, కోర్టు సిబ్బంది, విచారణకు వచ్చిన పబ్లిక్ను భద్రతా చర్యలతో వెంటనే వెలుపలకు పంపించారు. అక్కడ కూడా బాంబ్ స్క్వాడ్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని సమగ్ర తనిఖీలు చేపట్టింది.
తనిఖీలల్లో ఎలాంటి బాంబు లేదా అనుమానాస్పద వస్తువులూ లభించకపోవడంతో అక్కడ కూడా ఊపిరి పీల్చుకున్నట్టయింది. ఈ రెండు ఘటనలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, బెదిరింపు మెయిల్ను పంపిన వ్యక్తిని గుర్తించేందుకు ట్రేసింగ్ ప్రయత్నాలు జరుపుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి రెండు హైకోర్టులలో కూడా భద్రతా పరిస్థితిని మరింత కట్టుబడి ఉంచుతూ పూర్తి అప్రమత్తతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
Bomb Threat Email:
#WATCH | Delhi | New Delhi DCP Devesh Kumar Mahla says, "...We have checked the court premises and it was a hoax call..." https://t.co/r9gc8NFcRA pic.twitter.com/sMwUXOWBnB
— ANI (@ANI) September 12, 2025
