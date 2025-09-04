కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు శశి థరూర్ ఈ రోజు (సెప్టెంబర్ 4) సోషల్ మీడియాలో ఒక CCTV వీడియోను పంచుకున్నారు. ఈ వీడియోలో కేరళలోని కున్నంకుళం పోలీస్ స్టేషన్లో యువజన కాంగ్రెస్ నేత వి.ఎస్. సుజిత్పై పోలీసులు కస్టడీలో దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. శశిథరూర్ ఈ వీడియోను తన X ఖాతా ద్వారా షేర్ చేస్తూ.. పోలీసుల బెదిరింపులను ప్రశ్నించినందుకు పౌరుడిపై కస్టడీలో దాడి చేయడం కేవలం చట్టవిరుద్ధమే కాదు.. అది మానవత్వానికి విరుద్ధమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అయితే ఈ వీడియో 2023లో జరిగిన ఘటనకు సంబంధించినది. ఇందులో పోలీసులు స్టేషన్ లోపల సుజిత్పై దాడి చేస్తున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. శశిథరూర్ మాట్లాడుతూ.. న్యాయం, గౌరవ సూత్రాలను ఉల్లంఘించే అధికారులకు పోలీసు వ్యవస్థలో స్థానం ఉండకూడదని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధ్యులపై కఠిన శిక్షలు విధించాలంటూ థరూర్ డిమాండ్ చేశారు.
Cops Assault Youth Congress Leader VS Sujith in Police Station:
2023 ൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ടിനെ അകാരണമായി കുന്നംകുളം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തല്ലുന്ന വീഡിയോ ആണ്.. 😡😡 അയാൾ കോടതിയിൽ പോയി CCTV Visuals എടുത്തതാണ്..🤷🏻♂️
ഇവനെയൊക്കെ ഓർത്തു വെയ്ക്കണം... ഭരണം മാറും..@INCKerala@SunnyJosephINC @vdsatheesan @IYCKerala… pic.twitter.com/7hz8BJvLlh
— 🇮🇳💙 സിബി 😎🇮🇳 (@sibi_tweetz) September 3, 2025
Shashi Tharoor Shares Video Showing Police Brutality on VS Sujith
