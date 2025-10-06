బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. ఎన్నికలను రెండు విడతల్లో నిర్వహించనున్నట్లు ఈసీ వెల్లడించింది. చీఫ్ ఎలెక్షన్ కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్‌లో మీడియా సమావేశంలో, నవంబర్ 6న తొలి విడత, నవంబర్ 11న రెండో విడత పోలింగ్ జరగనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఫలితాలు నవంబర్ 14న లెక్కింపుతో విడుదల కానున్నాయి. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపు తర్వాత వీవీ ప్యాట్ మరియు ఈవీఎంల లెక్కింపు చేపట్టబడుతుంది.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన ఈసీ, నవంబర్‌ 11 వ తేదీన ఉప ఎన్నిక, 14వ తేదీన కౌంటింగ్‌, ఫలితాలు విడుదల

243 స్థానాల బీహార్ అసెంబ్లీకి, ఎన్నికల ప్రక్రియ నవంబర్ 22 వరకు పూర్తి అవుతుంది. 7.42 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఈ ఎన్నికల్లో హక్కు వినియోగించనున్నారు. ఈసీ సెప్టెంబర్ 30న తాజా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించింది. ఈసీ ఎన్నికల నిష్పాక్షికత, పారదర్శకత కోసం 17 కొత్త సవరణలను ప్రవేశపెడుతోంది. అందులో కొన్ని పోలింగ్, కొన్ని ఓట్ల లెక్కింపుకు సంబంధించినవి. ఏ పోలింగ్ కేంద్రంలోనూ 1,200 మందికి మించి ఓటర్లు ఉండరని నిర్ణయించబడింది. ప్రస్తుతం 77,895 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి, సవరణ తరువాత 90,712కి పెరుగుతున్నాయి. ప్రతీ అభ్యర్థి కలర్ ఫోటోలు ఈవీఎం మిషీన్లపై చూపించబడతాయి. దీనివల్ల ఓటర్లు అభ్యర్థులను సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు. ఏ ఫిర్యాదు ఉన్నా, ఓటర్లు 1950 నంబర్ కు కాల్ చేసి సమస్యలు నివారించవచ్చు.

Bihar Assembly Elections 2025 Date: 

