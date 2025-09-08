సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారిన ఒక ప్రకటనలో.. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సుధా మూర్తి.. క్వాంటం AI ప్రాజెక్ట్ ద్వారా రూ. 21 వేల ప్రారంభ పెట్టుబడితో నెలకు 20 లక్షల వరకు లాభాలు పొందవచ్చని పేర్కొంటోంది. ఈ ప్రకటన వినియోగదారులను రెండు రోజుల్లో నమోదు చేసుకోవాలని ఆహ్వానిస్తూ వైరల్ అవుతోంది. ఈ ప్రకటనలో సుధా మూర్తి, నిర్మల సీతారామన్ ఫొటోలు, పథకం ఫలితాలు కూడా చూపించారు.ప్రజల్లో ఈ పథకం చట్టబద్ధతపై అనుమానం, ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి.

అయితే ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) ఫ్యాక్ట్ చెక్ యూనిట్ ఇది నకిలీ అని ధృవీకరించింది. PIB ప్రకారం చిత్రాలు AI ద్వారా సృష్టించారు. ఆర్థిక మంత్రి లేదా సుధా మూర్తి ఈ పథకాన్ని ఎప్పుడూ ప్రోత్సహించలేదు. అలాగే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విధమైన కథనాన్ని ప్రచురించలేదని PIB స్పష్టం చేసింది.సోషల్ మీడియాలో వచ్చే లింక్‌లపై క్లిక్ చేయవద్దని సూచించింది. నకిలీ పోస్టులను షేర్ చేయవద్దని కోరింది. వైరల్ పోస్ట్ తప్పుదారి పట్టించేది అని సురక్షితం కానిది అని స్పష్టం చేసింది.

Fact Check:

