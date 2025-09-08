ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్లో ఒక వ్యక్తి రైల్వే ట్రాక్లపై ఉద్దేశపూర్వకంగా పడుకున్నట్లు చూపే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ 36 సెకన్ల క్లిప్లో వేగంగా వస్తున్న రైలు పట్టాలపై పడుకుని ఉండగా..రైలు అతని మీద నుంచి వెళుతుంది. ఆ తర్వాత అతను లేచి నిలబడి, అరుస్తూ, రికార్డ్ చేస్తున్న వ్యక్తి వైపు నడిచే దృశ్యాలు ఉన్నాయి.ఈ వీడియో నెటిజన్లలో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఇలాంటి నిర్లక్ష్య ప్రవర్తనపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను కోరుతున్నారు. సంఘటన జరిగిన ఖచ్చితమైన సమయం, స్థలం ఇంకా తెలియకపోయినప్పటికీ, ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా కోసం కొంతమంది వ్యక్తులు చేసే ప్రమాదకర చర్యలను హైలైట్ చేస్తుంది. రైల్వే ట్రాక్లలో ఎప్పుడూ ప్రమాదకరంగా వ్యవహరించకూడదని నెటిజన్లు, అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Man Lies on Railway Track for Viral Reel
रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान जोख़िम में डाल रहे हैं..!
सरकार को ऐसे वीडियो बनाने वाले पे सख़्त करवाई करनी चाहिए... pic.twitter.com/XY1Gq2MZFc
— निधि अम्बेडकर (@nidhiambedkar) September 7, 2025
