ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉచిత బస్సు పథకం అమలు అయినప్పటి నుంచి బస్సుల్లో సీటు విషయంలో ఘర్షణలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు ఇలాంటి సంఘటనలు బయటకు వస్తున్నాయి.తాజాగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు నుంచి విజయవాడకు వెళ్తున్న బస్సులో, సీటు కోసం ఇరువురు మహిళల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ వాగ్వాదం escalate అయ్యి ఒకరి పై ఒకరు దాడికి దిగారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
ఇటీవలే, విజయవాడ నుంచి జగ్గయ్యపేటకు వెళ్తున్న బస్సులో కూడా సీటు కోసం మహిళల మధ్య గొడవ చోటు చేసుకుందనే సమాచారం ఉంది. ఈ సంఘటన వీడియో రూపంలో బయటకు వచ్చింది, సామాజిక మీడియాలో భారీ చర్చకు కారణమైంది. ఉచిత బస్సు పథకం అమలు అయినప్పటి నుంచి సీటు కోసం ఘర్షణలు పెరిగిన కారణంగా ప్రజల నిరుత్సాహం, అగ్రీకేషన్ లోపం, మరీ కొన్ని సామాజిక సమస్యలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బస్సులో సీటు కోసం మహిళల మధ్య ఘర్షణలు నివారించేందుకు మరింత కఠిన నియమాలు, పర్యవేక్షణ అవసరమని ప్రతిపాదనలున్నాయి. షాకింగ్ వీడియో ఇదిగో, షాపుకు వెళుతున్న యజమానిపై అకస్మాత్తుగా దాడి చేసిన ఎద్దు, చికిత్స పొందుతూ బాధితుడు మృతి
బస్సు సీటు కోసం మహిళల కొట్లాట
ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న బస్సులో సీటు విషయంలో ఇరువురు మహిళల మధ్య వాగ్వాదం.. అది పెరిగి ఒకరి పై ఒకరు దాడి చేసుకున్న మహిళలు pic.twitter.com/OcR5AREjsm
— greatandhra (@greatandhranews) September 14, 2025
(ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)