హైదరాబాద్ నగరంలోని మాదన్నపేటలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. కుక్కను తీసుకొచ్చి తమ ఇంటి ముందు మలవిసర్జన చేయిస్తున్నారని ప్రశ్నించిన వృద్ధురాలిపై కానిస్టేబుల్ కుటుంబసభ్యులు దారుణంగా దాడి చేసి గాయపరిచారు. తన ఇంటి ముందు, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కుక్కకు మలవిసర్జన చేయిస్తున్నాడని వృద్ధురాలు ప్రశ్నించింది. దీంతో ఆగ్రహం చెందిన కానిస్టేబుల్ తన భార్య, సోదరిని పిలిచి వృద్ధురాలి మీద దాడి చేయించాడు.60 ఏళ్ల వృద్ధురాలు అని కూడా చూడకుండా పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ, కర్రతో దాడి చేశారు కానిస్టేబుల్ కుటుంబసభ్యులు. ఈ ఘటనపై మాదన్నపేట పోలీస్ స్టేషన్లో బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసింది.పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దాడికి సంబంధించిన విజువల్స్ సీసీకెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి.
