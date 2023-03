New Delhi, March 08: భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ.. ఇస్రో (ISRO) మరో ఘనత సాధించింది. ఇదివరకెప్పుడు చేయని ఓ ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. వరుస ఉపగ్రహ ప్రయోగాలతో రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఇస్రో తాజాగా ఓ అరుదైన ఘనత సాధించింది. జీవితకాలం ముగిసిన ఓ ఉపగ్రహాన్ని (Aged Satellite) విజయవంతంగా సముద్రంలో కూల్చేసింది. కాలం చెల్లిన ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోనే పేల్చివేసే సామర్థ్యం ఇస్రోకు ఉన్నప్పటికీ.. అక్కడ పేల్చి వేస్తే ఆ శాటిలైట్ అవశేషాలు భవిష్యత్తులో ముప్పుగా మారతాయన్న బాధ్యతతో ఓ కాలం చెల్లిన ఉపగ్రహాన్ని భూకక్ష్యలోనికి తీసుకొచ్చి, సముద్రంలో కూలేలా చేసింది. ఈ తరహా ప్రయోగం జరపడం ఇస్రో చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి. దీంతో ఈ సంస్థ మరో ఘనత సాధించినట్లయ్యింది. 2011లో ప్రయోగించిన వెయ్యి కిలోల మేఘా ట్రాపికే-1 (Megha-Tropiques-1) జీవితకాలం ముగియడంతో దాన్ని నియంత్రిత విధానంలో కూల్చేవేశారు. అయితే ఎటువంటి ప్రమాదం లేని ప్రాంతం గుండా శాటిలైట్‌ను భూవాతావరణంలోకి ప్రవేశించేలా ఇస్రో (ISRO) చర్యలు తీసుకుంది. ఉష్ణమండల వాతావరణ, పర్యావరణంపై అధ్యయనానికి దీనిని వాడారు.

The controlled re-entry experiment for the decommissioned Megha-Tropiques-1 (MT-1) was carried out successfully on March 7, 2023.

The satellite has re-entered the Earth’s atmosphere and would have disintegrated over the Pacific Ocean. pic.twitter.com/UIAcMjXfAH

— ISRO (@isro) March 7, 2023