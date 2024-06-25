వర్షాకాలంలో రహదారి భద్రతపై అవగాహన కల్పించేందుకు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈరోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య జరిగిన ICC T20 ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ నుండి ఒక వైరల్ సంఘటనను ఎక్స్ లో షేర్ చేశారు. సెమీ-ఫైనల్కు చేరుకోవడానికి విజయం సాధించాల్సిన అవసరం ఉన్నందున, ఈ హై-స్టేక్స్ సూపర్ ఎయిట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు ముఖ్యమైనది. బంగ్లాదేశ్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంతో, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కోచ్, మాజీ ఇంగ్లండ్ ఆటగాడు జోనాథన్ ట్రాట్ వాతావరణ పరిస్థితులను గమనించి తన జట్టును నెమ్మదించమని సూచించాడు. ఘోర పరాభవంతో ప్రపంచ కప్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా ఔట్, తొలిసారిగా సెమీఫైనల్స్కు చేరిన ఆప్ఘనిస్తాన్ జట్టు
అతని సలహాను అనుసరించి, స్లిప్ వద్ద ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న ఆఫ్ఘన్ ఆటగాడు గుల్బాదిన్ నైబ్ నాటకీయంగా కుప్పకూలిపోయి కండరాల తిమ్మిరి గురించి ఫిర్యాదు చేశాడు. వీడియోలో చిత్రీకరించిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో సంచలనంగా మారింది. సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తూ ‘నేటి మ్యాచ్ నుండి రోడ్డు భద్రత పాఠం: వర్షం పడుతున్నప్పుడు నెమ్మదిగా డ్రైవ్ చేయండి. అంటూ కొటేషన్ ఇచ్చారు.
Road Safety Lessons from Today's Match: Slow Down When It’s Raining.#AfgvsBan #GulbadinNaib pic.twitter.com/6Y98xbDPlk
— CYBERABAD TRAFFIC POLICE (@CYBTRAFFIC) June 25, 2024
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